الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احيانا على البحر والمناطق المكشوفة وقد تكون مثيرة للغبار وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالا وقد يتشكل الضباب الخفيف.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 24 - 32 كم / ساعة بوجه عام تصل 38 كم/ساعة أحيانا على البحر والمناطق المكشوفة.

البحر في الخليج العربي متوسط الموج بوجه عام ويضطرب شمالا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:06 عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند 16:46 الثاني عند الساعة 06:37 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسط ويضطرب أحيانا.. فيما سيحدث المد الأول عند 08:43 الثاني عند الساعة 19:36، والجزر الأول عند الساعة 14:18 عند الساعة 02:30 .

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى..

أبوظبي 39 30 70 25 .

دبي 39 29 90 30 .

الشارقة 40 29 85 25 .

عجمان 39 29 80 20 .

أم القيوين 38 29 80 25 .

رأس الخيمة 37 29 80 45 .

الفجيرة 42 33 70 20 .

العين 44 27 80 15 .

ليوا 42 26 75 15 .

الرويس 37 30 70 30 .

السلع 38 29 75 25 .

دلما 38 31 75 30 .

طنب الكبرى 37 30 85 40 .

طنب الصغرى 37 30 85 40 .

أبوموسى 37 30 85 40 .

