الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا وحارا نهارا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، خاصة شمالا وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيان له اليوم أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام على اليابسة، تصبح شمالية غربية / 30 - 45 كم/ساعة على البحر في البداية.

وأفاد المركز أن حالة بحر الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج يضطرب مع اَخر الليل.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:24الثاني عند الساعة 06:14 والجزر الأول عند الساعة12:03 الثاني عند الساعة 00:28

وبالنسبة لحالة بحر عمان خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 15:13 الثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند الساعة 08:33 الثاني عند الساعة 21:53

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 28 60 15

دبي 41 30 85 20

الشارقة 41 27 80 25

عجمان 40 28 85 20

أم القيوين 40 29 75 25

رأس الخيمة 40 28 75 25

الفجيرة 37 30 65 30

العين 43 29 50 10

ليوا 43 26 85 15

الرويس 37 27 80 30

السلع 38 28 75 15

دلما 38 38 80 30

طنب الكبرى 38 30 85 35

طنب الصغرى 38 30 85 35

أبوموسى 38 30 85 35 .