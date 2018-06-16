محمد بن راشد ومحمد بن زايد يثمّنان شجاعة وبطولة قواتنا في اليمن

رفع أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين المولى عز وجل أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعز بحكمة واقتدار على النهج الذي يعزز ركائز نهضة وطننا الغالي والبيت الإماراتي الكبير المتوحد الذي يجمعنا تحت مظلته، في إطار من المحبة والوفاق والوحدة والتضامن.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر المشرف بالعاصمة أبوظبي أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وسمو أولياء العهود ونواب الحكام. وتبادل الجميع التهاني بالعيد. إلى ذلك، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً مرئياً مع جنودنا البواسل في الساحل الغربي من اليمن، أعربا خلاله عن اعتزازهما وفخرهما بالبطولات والمواقف الميدانية التي يسطرها جنود قواتنا المسلحة وخاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قوة الإمارات في اليمن قائلاً:

«نحن فخورون بكم ونرفع الرؤوس بأخباركم الطيبة وإن شاء الله يكون عيد النصر». ومن جانبه خاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أبناءه الجنود في اليمن قائلاً: كما قال أخي محمد بن راشد العيد عيدان، العيد المبارك، وعيد نصركم الذي يفرح الجميع.