محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحيّيان روح البطولة لقواتنا المسلحة في اليمن

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً مرئياً مع جنودنا البواسل في الساحل الغربي من اليمن، أعربا خلاله عن اعتزازهما وفخرهما بالبطولات والمواقف الميدانية التي يسطرها جنود قواتنا المسلحة في اليمن مع بقية إخوانهم في مهمة التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وحيا سموهما روح الشجاعة والإصرار والمعنوية العالية لجنودنا الأبطال وهم يؤدون دورهم التاريخي المشهود في الدفاع عن الحق، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وينصرهم ويعيدهم سالمين إلى أرض الوطن.

وقدم سموهما خلال الاتصال التهاني للجنود المرابطين في اليمن بمناسبة عيد الفطر السعيد، راجيين من الله تعالى أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات.

وخاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قوة الإمارات في اليمن قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم، القيادة وشعبها يهنئونكم بالعيد، عيد النصر، سلموا على إخوانكم يا أسود الدار، ونحن فخورون بكم ونرفع الرؤوس بأخباركم الطيبة وإن شاء الله يكون عيد النصر».

ومن جانبه خاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناءه الجنود في اليمن قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم ويوفقكم وإن شاء الله دائماً تردون الخبر الطيب لأهلكم وبلادكم بالعز والنصر، وكما قال أخي محمد بن راشد العيد عيدان، العيد المبارك، وعيد نصركم الذي يفرح الجميع، الله يحفظكم ويردكم سالمين غانمين».

ومن جانبهم رفع جنودنا تهانيهم بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات، مؤكدين معنوياتهم العالية واعتزازهم وفخرهم بالمهمة الموكلة إليهم، معاهدين الله عز وجل والقيادة الحكيمة على مواصلة طريق العز والنصر بعزيمة وثبات وبمواقف جديدة ومشرفة في ميادين البذل والعطاء.

محمد بن راشد: القيادة وشعبها يهنّئونكم بعيد النصر.. سلّموا على إخوانكم يا أسود الدار

* فخورون بكم ونرفع الرؤوس بأخباركم الطيبة وإن شاء الله يكون عيد النصر

محمد بن زايد: الله يحفظكم ويوفقكم وإن شاء الله دائماً تردّون الخبر الطيب لأهلكم وبلادكم

* العيد عيدان: العيد المبارك وعيد نصركم الذي يفرح الجميع

*جنودنا البواسل يؤكدون معنوياتهم العالية واعتزازهم بالمهمة الموكلة إليهم

*أبطالنا عاهدوا الله عز وجل والقيادة الحكيمة على مواصلة طريق العز والنصر