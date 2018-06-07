محمد بن زايد يصل إلى جدة

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى مدينة جدة في زيارة للمملكة العربية السعودية .

و كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.. في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصول مطار الملك عبدالعزيز.

و رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و تبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ زايد بن حمدان بن زايد ا?ل نهيان و سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان ا?ل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية وعدد من الوزراء.