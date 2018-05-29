مواطنو الإمارات إلى كندا بدون تأشيرة 5 يونيو المقبل

أعلنت الحكومة الكندية أنها رفعت شرط التأشيرة للمواطنين الإماراتيين، وذكرت في بيان نشرته اليوم عبر موقعها الرسمي أن المواطن الإماراتي لم يعد بحاجة إلى تأشيرة دخول كندا اعتبارا من 5 يونيو 2018 من الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت الخليج) للسفر إلى كندا للإقامة القصيرة «عادة لمدة تصل إلى ستة أشهر» للأعمال أو للسياحة أو العلاج.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع معالي أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين الكندية.

وأكد الوزير حسين أن هذا القرار استند إلى تقييم شامل ودقيق لدولة لإمارات العربية المتحدة وفقا لمعايير سياسة التأشيرة الكندية، حيث أكدت نتائج التقييم أن الإمارات تلبي جميع المعايير الكندية للحصول على الإعفاء من التأشيرة.

وذكر البيان الكندي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكا استراتيجيا رئيسيا وأن رفع شرط الحصول على التأشيرة سيساعد في إعادة تأكيد العلاقة القوية بين بلدينا كما سيشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية والأكاديمية والدراسات، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل والتجارة والاستثمار الجديدة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكندا بلغ 14.3 مليار درهم «3.9 مليار دولار» بنهاية 2016، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 66 مليار درهم.