محمد بن زايد يستقبل قائد بعثة " الدعم الحازم " والقوات الأميركية في أفغانستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق أول جون نيكولسون قائد بعثة الدعم الحازم ــ التابعة لحلف " الناتو " والقوات الأميركية في أفغانستان.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء ــ الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي ــ التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية .. إضافة إلى جهودهما المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

كما تبادل سموه والمسؤول الأمريكي.. وجهات النظر حول المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.