حمدان بن محمد: القيادة تعتز بتضحيات شباب الوطن في سبيل الحق

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في الشهيد البطل سعيد محمد الهاجري الذي لقي وجه ربه الأعلى أثناء أدائه واجبه الوطني في اليمن الشقيق.

وأعرب سموه لأنجال وإخوان الشهيد وذويه عن اعتزازه والقيادة الرشيدة بشباب الوطن الذين يجسدون بتضحياتهم في سبيل الحق والعدل روح المواطنة الصالحة والانتماء والولاء لتراب وطننا ودولتنا الحبيبة وقيادتها المعطاءة. كما قدّم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد.

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