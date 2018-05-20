حمدان بن محمد: تضحيات الشباب تجسّد روح المواطنة

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في الشهيد البطل سعيد محمد الهاجري الذي لقي وجه ربه الأعلى أثناء أدائه واجبه الوطني والقومي والإنساني، ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في اليمن الشقيق، في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الأمل والحق والشرعية إلى الشعب اليمني الشقيق.

فقد زار سموه مجلس عزاء الشهيد في منطقة الشليلة بالعاصمة أبوظبي مساء أمس، حيث أعرب سموه لأنجال وإخوان الشهيد وذويه عن اعتزازه والقيادة الرشيدة بشباب الوطن الذين يجسدون بتضحياتهم في سبيل الحق والعدل روح المواطنة الصالحة والانتماء والولاء لتراب وطننا ودولتنا الحبيبة وقيادتها المعطاءة.

وتوجه سمو ولي عهد دبي بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد شهيدنا البطل وشهداءنا الأبرار بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم جميعاً فسيح جناته ويلهم ذويهم وشعبنا جميل الصبر وحسن العزاء.

ولي عهد دبي خلال العزاء

سموه أثناء تقديم واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن

حمدان بن محمد خلال تقديم واجب العزاء

عبدالله بن زايد مواسياً ذوي الفقيد

عبدالله بن زايد خلال تقديم واجب العزاء | وام

نهيان بن مبارك خلال تقديم واجب العزاء في شهيد الوطن

سعيد بن مكتوم والحضور خلال العزاء

مواساة

وقدّم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرقيب سعيد محمد الهاجري.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الشليلة بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرقيب سعيد محمد الهاجري. وقدّم واجب العزاء إلى جانب معاليه، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، ووفد من ضباط القوات المسلحة وعدد من المسؤولين وجموع المواطنين والمقيمين.