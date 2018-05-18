انطلاق فعاليات اليوم الأول لجائزة دبي للقرآن 22 "دورة زايد الخير "

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. انطلقت أمس في قاعة غرفة تجارة وصناعة دبي فعاليات اليوم الأول للمسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية والعشرين لعام 1439هـ/2018 "دورة زايد الخير" طيب الله ثراه.

حضر الفعاليات المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وممثلو رعاة اليوم الأول للمسابقة " محاكم دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي " وعدد من المسؤولين والجمهور من المهتمين بمتابعة فعاليات ومحاضرات المسابقة القرآنية.

و استهلت فعاليات برنامج اليوم الأول بمحاضرتين الأولى في قاعة غرفة تجارة وصناعة دبي للشيخ صالح بن عواد المغامسي بعنوان "الواردون" والثانية في قاعة جمعية النهضة النسائية بالحمرية وهي خاصة بالنساء لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني بعنوان "وقفات مع النفس" .

و تستمر المحاضرات والفعاليات في الفترة من 1 إلى 20 رمضان .. فيما تنظم محاضرات للجاليات في قاعة محاضرات بالمدرسة الهندية في دبي.

و تناول الشيخ المغامسي في محاضرته "الواردون" من ورد الماء و سمي الوارد للقادم وهناك مشتقات للمعنى في القرآن والسنة والشعر وصور عديدة في ميادين الأدب .. مشيرا إلى نماذج منها في القرآن الكريم عن قصة فرعون مع قومه .

من جانبه عبر حمد ثاني مطر مدير إدارة الاتصال والتسويق بمحاكم دبي عن سعادته برعاية محاكم دبي لليوم الأول لفعاليات المسابقة القرآنية التي تأتي في مقدمة الأمسيات الرمضانية في دبي.

و قال إنه يسعدهم التواجد في هذا الحدث ورعاية المسابقة التي تهتم بكتاب الله .. مشيرا إلى الرعاية الخاصة للمسابقة الثانية و العشرين التي تحمل شعار " زايد الخير" و اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات " طيب الله ثراه " في عام زايد الخير 2018 .

و لفت إلى أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واحدة من أهم المسابقات الدولية التي تعنى بكتاب الله وحفظته وتحظى برعاية كريمة ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتهتم بالجانب الثقافي في فعالياتها المتنوعة والتي وصل مشاركوها من حفظة كتاب الله إلى 104 مشاركين ..متمنيا التوفيق والنجاح للجنة المنظمة في خدمة كتاب الله وحفظته في جميع المسابقات المحلية والدولية التي تنظمها الجائزة وتحقق النجاح تلو الآخر.

و في ختام المحاضرة .. كرم سعادة المستشار إبراهيم محمد بو ملحه .. فضيلة الشيخ صالح المغامسي ورعاة المسابقة .. وتم السحب على كوبونات الجمهور بعدة جوائز مقدمة من محاكم دبي و جوائز عينية مقدمة من غرفة تجارة وصناعة دبي.

و ألقى الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني محاضرة بعنوان " وقفات مع النفس " في قاعة جمعية النهضة النسائية بدبي وسط حضور نسائي كبير وتم في نهاية المحاضرات فتح باب النقاش و طرح الأسئلة من قبل الحاضرات .