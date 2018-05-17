محمد بن راشد: حريصون على تعميم المعرفة عربياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات حريصة على ترسيخ ثقافة الابتكار في الحكومات وبين الأفراد وتعميم المعرفة ونشرها لبناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل، مرتكزة في ذلك على نهجها بالاستثمار في الإنسان وتعزيز قدراته وتحفيز طاقاته ليطور ويبتكر ويسهم في تأسيس نماذج عمل وحلول لتحديات الغد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن عبور العالم العربي إلى المستقبل يتطلب تمكين الأجيال الشابة من مفاتيح المعرفة، وإن ازدهار الأمم مرتبط بقدرتها على تهيئة بيئة حاضنة للعلوم الحديثة، نؤمن بأن الابتكار الحكومي أساس لكل تنمية وتطوير ومحرك لصناعة المستقبل، وأن تهيئة بيئة جاذبة للمبتكرين تحول الابتكار من اجتهاد فردي إلى ممارسة حكومية منظمة».

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