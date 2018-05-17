محمد بن راشد: العبور إلى المستقبل يتطلب تمكين الأجيال من مفاتيح المعرفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات حريصة على ترسيخ ثقافة الابتكار في الحكومات وبين الأفراد وتعميم المعرفة ونشرها لبناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل، مرتكزة في ذلك على نهجها بالاستثمار في الإنسان وتعزيز قدراته وتحفيز طاقاته ليطور ويبتكر ويسهم في تأسيس نماذج عمل وحلول لتحديات الغد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن عبور العالم العربي إلى المستقبل يتطلب تمكين الأجيال الشابة من مفاتيح المعرفة، وإن ازدهار الأمم مرتبط بقدرتها على تهيئة بيئة حاضنة للعلوم الحديثة، نؤمن بأن الابتكار الحكومي أساس لكل تنمية وتطوير ومحرك لصناعة المستقبل، وأن تهيئة بيئة جاذبة للمبتكرين تحول الابتكار من اجتهاد فردي إلى ممارسة حكومية منظمة».

جاء ذلك لدى تدشين سموه منصة ابتكر، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وتهدف منصة ابتكر إلى مشاركة منهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الابتكار الحكومي بين الناطقين باللغة العربية ونشر ثقافة الابتكار وتعميم مفاهيمه وأدواته وأحدث التوجهات العالمية وتحفيز عقول الشباب وتنمية روح الابتكار لديهم.

وتضم «ابتكر» التي يمكن الوصول إليها عبر العنوان الإلكتروني www.ibtekr.gov.ae ، مساق مختبرات الابتكار الحكومي لصناعة المستقبل.

وهو المساق الأكاديمي الشامل الذي يهدف للتعريف بمختبر الابتكار الحكومي وطرق تنفيذه في بيئة العمل المؤسسي في الجهات الحكومية وتزويد القيادات بمجموعة شاملة من الأدوات وأفضل الممارسات للعصف الذهني لتطوير حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ من خلال منهجيات علمية حديثة وأدوات عملية لمواجهة التحديات الناتجة عن نتائج مختبرات الابتكار لتحقيق واستدامة الابتكار.

تسجيل

ويتواصل التسجيل للمشاركة في المساق الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجميع المهتمين بالابتكار عبر موقع المنصة خلال شهر مايو الحالي، ويبدأ التدريس نهاية يونيو المقبل بواقع 4 ساعات دراسية وبمعدل ساعة واحدة أسبوعياً تمكن الدارس من المفاهيم والأدوات الأساسية لعقد مختبرات الابتكار الحكومي.

ويوفر المساق منهجيات عالمية حديثة وأدوات وآليات عملية لتسليط الضوء على أهمية الابتكار في مواجهة التحديات ونشر مفهوم وثقافة الابتكار في الجهات الحكومية من أجل تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل ويركز على مفهوم مختبر الابتكار الحكومي وأهميته ومنهجية عمله، ويشتمل على مجموعة من المحاور تتضمن خصائص «الثورة الصناعية الرابعة» وآثارها.

أما المرحلة الثانية للمنصة فتتضمن توفير قاعدة بيانات معرفية متكاملة من خلال مكتبتها الإلكترونية التي تشمل آلاف الكتب والمراجع والأبحاث والتقارير والرسائل الجامعية وأوراق العمل والتقارير التي تغطي كل التخصصات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم بث جلسات وورش عمل متخصصة حية لتطوير مهارات الابتكار لدى الكوادر العربية.

حوارات

وستستضيف المنصة حوارات مع شخصيات عربية وأجنبية ملهمة وتوفر منظومة متكاملة من الأدوات والمواد العلمية والمنهجيات الكفيلة بتعزيز الوعي بأهمية الابتكار وبناء القدرات في تصميم أطر العمل المبتكرة وتطبيقها، إضافة إلى مجتمع المبتكرين الذي تم تطويره ليربط المبتكرين بشبكة عالمية من الخبراء والمتخصصين بهدف تبادل خبرات وتجارب الجهات.

وستطرح منصة «ابتكر» برامج تدريبية حديثة ومتطورة تتضمن برنامج دبلوم الابتكار الحكومي بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية تجمع مبتكرين من دولة الإمارات والعالم لوضع حلول جذرية لتحديات عالمية.

وسيكون بإمكان المهتمين من جميع شرائح المجتمع التسجيل في برامج مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي من خلال المنصة، وتتضمن هذه البرامج دبلوم الابتكار الحكومي وورش عمل متخصصة، إضافة إلى جلسات حوار الابتكار، وملتقى مجتمع المبتكرين الذي يجمع خبراء الابتكار مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية.

كما سيتمكن زوار الموقع من الحصول على المواضيع التي سيتم مناقشتها في ملتقى مجتمع المبتكرين، الذي سيتم تطويره كمنصة لربط المبتكرين بشبكة عالمية من الخبراء والمتخصصين بهدف تبادل خبرات وتجارب الجهات المبتكرة والاطلاع على أفضل الممارسات محلياً ودولياً وعقد ندوات متخصصة.

معرض

تزامن إطلاق المنصّة مع افتتاح معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، الذي يضم تجارب مبتكرة تم عرضها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الـ6 في فبراير الماضي ويوفر تجربة تفاعلية للتعرف على أفضل الابتكارات حول العالم ويهدف لتصدير النماذج الحكومية المبتكرة.