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حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة شهر رمضان

المصدر:
  • وام
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أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء من نزلاء المنشأت الاصلاحية والعقابية في أم القيوين ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك .
ويأتي أمر الإفراج حرصا من سموه على اعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم وإدخال البهجة إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل الفرحة لديهم.

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