مواعيد تقديم خدمات "طرق دبي" خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وأوضح يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن مواعيد العمل في مراكز إسعاد المتعاملين ستكون كما يلي:

مركز أم الرمول من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 2:00 بعد الظهر، فيما ستكون مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس في مراكز الطوار، العوير، المنارة، ديرة، البرشاء والكفاف من الساعة إلى 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء. كما افتتحت الهيئة مؤخرا مركز إسعاد المتعاملين الذكي 7/24 في أم الرمول.

وقال: إن محطات المترو ستعمل كما يلي:

الخط الأحمر (من السبت إلى الأربعاء) من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل، و(يوم الخميس) من الساعة 5:00 صباحا وحتى الساعة 1:00 صباح اليوم التالي و(يوم الجمعة) من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 1:00 صباح اليوم التالي، فيما ستعمل محطات المترو الخط الأخضر (من السبت إلى الأربعاء) من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل، و(يوم الخميس) من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 صباح اليوم التالي و(يوم الجمعة) من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 1:00 صباح اليوم التالي، في حين سيعمل ترام دبي (من السبت إلى الخميس) من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 من صباح اليوم التالي، و(يوم الجمعة) من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 1:00 صباح اليوم التالي.

وأضاف الرضا أن مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، ستكون خلال الشهر الفضيل كما يلي:

المحطات الرئيسة وتشمل سوق الذهب حيث سيبدأ العمل فيها من الساعة 4:25 صباحا وحتى الساعة 12:02 بعد منتصف الليل، ومحطة الغبيبة من الساعة 4:16 صباحاً وحتى 12:31 صباح اليوم التالي. أما المحطات الفرعية، وتشمل السطوة فسيبدأ العمل فيها من الساعة 5:00 صباحا وحتى 11:59 مساءً، باستثناء خط C01 حيث سيعمل على مدار الساعة. وستعمل حافلات محطة القصيص من الساعة 4:20 صباحاً وحتى 11:31 مساء، ومحطة القوز الصناعية من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 11:35 مساءً، فيما ستعمل محطة جبل علي من الساعة 5:40 صباحا وحتى 11:30 مساء.

وأشار إلى أن محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، ومول الإمارات، وابن بطوطة، وبرج خليفة، وأبو هيل واتصالات، ستقدم خدماتها من الساعة 5:00 صباحا وحتى 12:20 بعد منتصف الليل (مع ملاحظة أن جميع الخطوط المغذية للمترو تتزامن مع مواعيد المترو ورحلاته).

وستكون مواعيد عمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كما يلي:

تقدم المحطات الرئيسة خدماتها مثل الغبيبة على مدار الساعة إلى الشارقة (جبيل)، ومن الساعة 4:40 صباحاً وحتى 12:05 بعد منتصف الليل إلى أبو ظبي، فيما تعمل المحطات الفرعية كميدان الاتحاد من الساعة 4:30 صباحا وحتى 12:35 بعد منتصف الليل، ومحطة السبخة من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، ومحطة ديرة سيتي سنتر من الساعة 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، بينما تعمل محطة الكرامة من الساعة 6:06 صباحا وحتى 10:19 مساءً، ومحطة النادي الأهلي من الساعة 5:55 صباحا وحتى 10:15 مساءً، وأما المحطات الخارجية كمحطة الشارقة -التعاون فستعمل من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:58 مساءً، ومحطة الفجيرة من الساعة 5:23 صباحاً وحتى 9:30 مساءً، ومحطة عجمان من الساعة 4:27 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً، ومحطة حتا من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

وفي سياق متصل، أوضح الرضا، أن مواعيد عمل وسائل النقل البحري ستكون كما يلي:

الباص المائي سيعمل في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل. وأن رحلات فيري دبي في محطتي الغبيبة ودبي مارينا ستكون الساعة: 11:00 صباحاً، و5:00 مساءً، و6:30 مساءً، ومحطة الجدّاف إلى محطة قناة دبي المائية الساعة 5:30 مساءً، ومحطة قناة دبي المائية إلى محطة الجدّاف الساعة 7:35 مساءً. أما التاكسي المائي فسيعمل حسب ساعات التشغيل اليومية، أي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً، وأنه فيما يتعلق بالعبرات فإن العبرة التراثية، ستعمل في محطات خور دبي (الغبيبة، بني ياس، سوق دبي القديم والسيف) من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل، وخدمة العبرة بشارع الشيخ زايد من الساعة 8:00 مساء وحتى الساعة 2:00 صباح اليوم التالي، والعبرة الكهربائية في محطة برج خليفة من الساعة 8:00 مساء وحتى 11:30 مساء، والعبرة المكيفة (الجداف، دبي فيستفال سيتي)، من الساعة 7:00 صباحا ولغاية 12:00 منتصف الليل.

وعن المواقف العامة، قال الرضا إن تطبيق التعرفة سيكون كالتالي: من السبت إلى الخميس خلال الفترة الأولى من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساء، والفترة الثانية من الساعة 8:00 مساء وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل. بينما تطبيق التعرفة في منطقة تيكوم فمن الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساء، فيما ستُطَبَّق التعرفة في المواقف متعددة الطوابق لمدة 24 ساعة، وإن فيما يتعلق بمراكز مزودي الخدمة، فستكون مواعيد العمل فيها من السبت إلى الخميس كالتالي: تسجيل إينوك (القصيص، العوير، البرشاء، الطوار، ورسان) الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، والفترة المسائية من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 2:00 صباح اليوم التالي، بينما حتا، وديسكفري جاردن فمن الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا، وجبل علي من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساءً، والإمارات شامل (العاضد، المحيصنة، ند الحمر، القصيص) الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا، والفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء إلى الساعة 12:00 منتصف الليل، فيما واصل (بالحصا، العربي سنتر، ند الحمر) الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا، والفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء إلى الساعة 2:00 صباح اليوم التالي، وكويك للتسجيل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء، والفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء إلى الساعة 3:00 صباح اليوم التالي، وكارس في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا، والفترة المسائية من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ومشاريع الشيراوي من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء، بينما المميّز (أسواق المزهر، البرشاء مول) الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا، والفترة المسائية من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وتمام الكندي الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا، والفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء إلى الساعة 2:00 صباح اليوم التالي.