توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا قليلاً أحيانا، وتزداد كميات السحب على السواحل والمناطق الشمالية من الدولة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق المكشوفة.

واضاف المركز في بيان حول حالة الطقس المتوقع ان تكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18- 32 كم / ساعة بوجه عام، وتصل إلى 45 كم/ ساعة أحياناً خاصة على البحر.

اما حالة بحر الخليج العربي فمضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والثاني عند الساعة 01:40 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والثاني عند الساعة 19:23

وفيما يخص حالة بحر عمان ذكر المركز انه متوسط إلى مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:47 والثاني عند الساعة 21:57، والجزر الأول عند الساعة 16:26 والثاني عند الساعة 04:36.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 28 70 20

دبي 37 27 70 15

الشارقة 37 26 75 15

عجمان 36 26 70 15

أم القيوين 36 25 75 20

رأس الخيمة 37 25 70 20

الفجيرة 38 29 65 15

العين 39 27 60 10

ليوا 39 26 80 15

الرويس 36 26 75 15

دلما 36 28 75 25

طنب الكبرى 34 28 85 30

طنب الصغرى 34 27 85 30

أبوموسى 34 27 85 30