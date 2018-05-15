ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال شهر رمضان المبارك، فيما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي على الدولة من جهة الشرق خاصة في النصف الثاني من رمضان.

تزداد متوسطات درجات الحرارة ويتوع ارتفاع درجة الحرارة خلال رمضان بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريبا كما تظهر كميات من السحب أحيانا على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

ووفقا للإحصائيات المناخية، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذه الفترة كانت 25.8 ملم على خطم الشكلة في 5 يونيو 2015.

ويتراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 32-34 درجة مئوية، ويتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 42-38 درجة مئوية، ويتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 25-27 درجة مئوية.

وكانت أعلى درجة حرارة سجلت خلال الشهر بواقع 51.5 °م على مزيرعة بتاريخ 16 يونيو 2017.

وسجلت أقل درجة حرارة بمقدار 14.1 °م على ركنة تاريخ 1 يونيو 2004.

وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بالشهر السابق خاصة في النصف الثاني منه ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر45 %.

فيما تقل فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة خلال النصف الثاني من الشهر وتشير السجلات إلى أن أعلى سنة تكرر حدث فيها الضباب سنة 2016 و2017 و كان تكرار حدوث الضباب 8 أيام ضباب ويوم واحد ضباب خفيف.

الرياح السائدة خلال هذه الفترة هي الرياح الجنوبية الشرقية في فترة الليل والصباح في حين تكون الرياح شمالية غربية في فترة النهار (نسيم البر والبحر) ويبلغ متوسط سرعة الرياح في هذه الفترة 13 كم/ ساعة.