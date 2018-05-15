محمد بن راشد: الأمل أكبر قوة لتغيير المجتمعات

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حفل إنساني استثنائي تابعه الملايين في العالم العربي، صناع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة «صناع الأمل» خمسة ملايين درهم، متوجاً محمود وحيد.
محمد بن راشد: الاستثمار في صناعة الأمـــل هو الأفضل والأنبل في عالمنا العربي
صنّاع الأمل الخمســـة.. أبطال حقيقيــون ملهمون نـذروا أنفسهم لأوطانهم
محمد بن راشـد صانــع الأمـل الحقيقي في الوطن العربي
أكاديمية صنّاع الأمل حاضنة العطاء والعمل الخيري
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