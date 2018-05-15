قصص صناع الأمل تلهب مشاعر الجمهور

أكد وزراء ومسؤولون أن أكاديمية صناع الأمل، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ستكون حاضنة للعمل الخيري والعطاء، وصناعة الأمل العربي.
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دفعة جديدة لمستحقي الدعم السكني بناء على الاشتراطات المستحدثة لفئة استحقاق المنحة السكنية والدعم السكني بقيمة 156 مليون درهم.
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس لوبيت تشين القنصل العام لجمهورية سنغافورة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً لبلاده لدى الدولة.
تعلم 11 طالباً وطالبة من الإمارات، ضمن برنامج مدته أسبوعين، أهم مشروعات الاستدامة المطبقة في أيسلندا، التي يمكن أن يستفيدوا منها في الدولة، وأن يصمموا برامج خاصة انبثقت من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050،