قصص صناع الأمل تلهب مشاعر الجمهور

أكد وزراء ومسؤولون أن أكاديمية صناع الأمل، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ستكون حاضنة للعمل الخيري والعطاء، وصناعة الأمل العربي.