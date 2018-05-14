"رافد" تطلق تطبيق "خدمة الإبلاغ عن الحوادث"

أطلقت "رافد لحلول المركبات" التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة - اليوم - تطبيق "خدمة الإبلاغ عن الحوادث" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي الشارقة للرماية والغولف بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة ووليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول والعقيد الدكتور أحمد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالإضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات.

وستبدأ 50 مركبة تابعة لـ "رافد" موزعة ما بين دراجة نارية ومكبة عادية بالعمل صباح يوم بعد غد الأربعاء، إلى جانب غرفة العمليات في شرطة الشارقة بالتجاوب مع الطلبات المستلمة من خلال تطبيق "رافد" علماً بأن التطبيق المجاني متاح لسكان الشارقة، ويهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن الحوادث، بالإضافة إلى كونه متاحاً أيضاً لسائقي الدراجات النارية في الإمارة، حيث يوفر تطبيق "خدمة الإبلاغ عن الحوادث" من "رافد" سرعة في الاستجابة لحوادث السير البسيطة عن طريق إرشاد سائقي المركبات والدراجات لإيجاد منطقة آمنة للتوقف على جانب الطريق ومن ثم يطلب منهم إدخال المعلومات الضرورية عن الحادث بما فيها رخصة قيادة السائق وأرقام تسجيل المركبة وصور الضرر الحاصل للأطراف المرتبطة بالحادث.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية طلب مساعدة ضابط "رافد" القريب من موقع الحادث إن اقتضت الحاجة كما يسمح لهم أيضاً باختيار إحدى طرق الدفع السهلة المتوفرة حيث يتم إرسال تقرير الحادث إلى سائقي المركبات والدراجات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني ويحتوي التطبيق على إرشادات مفصلة وسهلة بالعربية والإنجليزية والأوردو.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن التطبيق الجديد يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحويل الشارقة إلى مدينة مبتكرة تعتمد على أحدث الوسائل التقنية لتوفير خدماتها إلى الجمهور وتسهيل حياتهم وإدخال السعادة إلى نفوسهم وقد عملنا بجهد كبير لضمان سهولة وبساطة التطبيق للمستخدمين.

وأوضح العقيد الدكتور أحمد الناعور أن هذا التطبيق الجديد يشكل حلاً ابتكارياً يوفر السهولة والبساطة في الإبلاغ عن الحوادث البسيطة حيث لن يقوم سائقو المركبات والدراجات بانتظار وصول دوريات الشرطة إلى موقع الحادث والتحقيق فيه وإصدار التقرير وهو ما كان سابقاً يتطلب وقتاً وجهداً وإنما يمكنهم الاعتماد على هذه الخدمة المبتكرة في الإبلاغ عن الحوادث بشكل سهل وسريع.

وقال سالم المدفع مدير عام رافد لحلول المركبات إن أجمالي عدد الضباط العاملين في "رافد" يبلغ حاليا 120 ضابطا وخبيرا تشكل نسبة المواطنين منهم 30 في المائة تم إخضاعهم لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع الجمهور ومعرفة الطرق وغيرها من المهارات، لافتا إلى أن تطبيق "رافد" يأتي بـ 3 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردية.