دبي تحتفي اليوم بأبطال الإلهام العرب

يفتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبواب الأمل في العالم العربي، انطلاقاً من رؤية سموه بتسخير كل الإمكانات لأصحاب العطاء الذين يلهمون الآلاف من حولهم لأخذ زمام المبادرة وتحسين واقع الحياة في مجتمعاتهم.

ويتوّج سموه اليوم «صانع الأمل العربي 2018» في حفل جماهيري حاشد تستضيفه دبي، احتفاء بصُناع الأمل، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، والتي أطلقها سموه لتكريم أصحاب العطاء الذين يمثلون كل أنحاء الوطن العربي.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم: «أكدت مبادرة صُناع الأمل أن عالمنا العربي بخير، وأن نساءه ورجاله مجبولون على قيم الخير والعطاء، والأفعال الملهمة القادرة على محاربة فكر الضلال والجهل».

وأضاف: «مهمتنا اليوم هي أن نواصل حكايات هؤلاء الأبطال ونتابع إنجازاتهم، البطولة لها أشكال كثيرة، وهي ممكنة ومتاحة للجميع».

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