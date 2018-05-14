العالم العربي يحتفل بصناع الأمل اليوم

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحتفي العالم العربي اليوم، بتتويج «صانع الأمل العربي 2018»، من بين أكثر من 87 ألف مشارك في مبادرة صناع الأمل، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، لتكريم أصحاب العطاء، والذين يمثلون كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك في حفل حاشد، يُقام في دبي.

وسيتم نقل الحدث مباشرة على شاشات التلفزيون، كما سيتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك 200 إعلامي، من مختلف وسائل الإعلام العربية، في تغطية وقائع الحدث.

وفي هذا الخصوص، قال معالي محمد عبد الله القرقاوي، الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الأمل والعمل وحدهما، قادران على استئناف الحضارة العربية من أجل بناء أجيال تعتز بهويتها وانتمائها وتقاليدها العريقة». وأشار معاليه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنطلق من تسخير كل الإمكانات لفتح أبواب الأمل في العالم العربي.

واعتبر معالي محمد القرقاوي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن خلال «صناع الأمل»، إنما أراد تحويل الفرد العربي من فرد ينتظر تدخل الحظ أو الصدفة في حياته، إلى فرد عامل، مبادر، يصنع بنفسه مستقبله، ويلهم الآلاف من حوله لأخذ زمام المبادرة، وتحسين واقع الحياة في مجتمعاتهم.

قيم

وأضاف معاليه: «عالمنا العربي يزخر بالأبطال المخلصين لقيم التفاني والبذل، فيبدعون، وتثمر أعمالهم خيراً على مجتمعاتهم». وأضاف: «أكدت مبادرة صناع الأمل، أن عالمنا العربي بخير، وأن نساءه ورجاله مجبولون على قيم الخير والعطاء، والأفعال الملهمة قادرة على محاربة فكر الضلال والجهل».

وتابع معاليه: «أردنا أن يكون حفل صناع الأمل جماهيرياً، لأن رسالة المبادرة هي إبراز الأفراد الملهمين القادرين على التغيير الإيجابي»، وختم: «مهمتنا اليوم، هي أن نواصل حكايات هؤلاء الأبطال، ونتابع إنجازاتهم، البطولة لها أشكال كثيرة، وهي ممكنة ومتاحة للجميع، إن الأبطال لا يمتلكون قدرات خارقة، بقدر ما يمتلكون حساً إنسانياً عالياً، وإيماناً مطلقاً بأن لا وجود للمستحيل».

تفاعل

وبلغ عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني لحضور حفل تكريم صناع الأمل، وتتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي لعام 2018، أكثر من 17 ألف شخص. وستقوم 6 وسائل إعلام عربية، من مصر والسعودية والبحرين والأردن ولبنان والإمارات، بتغطيات إعلامية موسعة للحفل، حيث سيتابع الملايين من الناس في مختلف أنحاء الوطن العربي، الاحتفالية الحاشدة التي يشارك في تغطيتها أكثر من 200 إعلامي، إلى جانب العديد من الشخصيات المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع متابعة حية ومباشرة لفعالياتها، عبر الحسابات الشخصية والمواقع الإلكترونية.

وتنقل شاشة تلفزيون دبي، ابتداءً من الساعة 6:30 مساء بتوقيت دبي، وقائع الحدث مباشرة على الهواء، في حين سخرت مبادرة «صناع الأمل»، كافة قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تحمل اسم ArabHopeMakers، لنقل الحدث إلى العالم بصورة حية.

شركاء

وشهدت مبادرة «صناع الأمل»، دعماً استراتيجياً من قبل عدد من الشركات الوطنية والعربية، للمساهمة في إنجاح الحدث الأكبر عربياً لصناعة الأمل، ونقله إلى العالم العربي بأبهى صورة، حيث ستنقل مؤسسة دبي للإعلام، عبر شاشة تلفزيون دبي، وقائع التتويج بصورة حية، في حين تعمل مجموعة MBC على توفير الدعم الإعلامي الكامل للمبادرة، وتسهم شركة «مراس» القابضة ومدينة دبي للاستوديوهات، في إنجاح الحفل، من خلال تسخير عدد من مرافقها لعرض الحفل الختامي ونشر رسالته، في حين ساهمت شركة «بلاتينوم ريكوردز» للإنتاج الفني، في إنتاج مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بالمبادرة.

الفن يحتفي بالأمل

واحتفاءً برسالة صناع الأمل، يطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية خاصة بعنوان «صناع الأمل»، خلال الحفل الختامي، كما يقدم الفنانون حاتم العراقي، ومحمد عساف، وفؤاد عبد الواحد وأحمد جمال، لوحة فنية متكاملة، تم إنتاجها خصيصاً للحفل الختامي، وتحتفي بالأمل والحياة في العالم العربي.

متطوعون وفرق عمل

ويسهم 230 متطوعاً من الشباب والشابات في الإمارات والعالم العربي، بتنظيم الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل، يتوزعون على 5 فرق عمل تتولى مهام التنظيم، وتسجيل الحضور، والتشريفات واستقبال الضيوف، والمهام اللوجستية، والتغطية الإعلامية. وقد أقامت فرق العمل غرف عمليات خاصة بكل اختصاص، لضمان نقل تجربة مميزة للجمهور في الحفل والمتابعين من كل أرجاء العالم.

تنافس

وشكّل إعلان «صانع الأمل»، المصمم بطريقة مبتكرة، والذي نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: «مطلوب للعمل معنا في 2018»، إشارة الانطلاق للدورة الثانية من صنّاع الأمل، وكان قد حدد فيه سموه، مواصفات ومؤهلات الأشخاص الراغبين بالانضمام إلى فريق «صناع الأمل» في الوطن العربي، بحيث يكون المتقدم عربي الجنسية، دون تحديد العمر، ويمتلك خبرة لا تقل عن القيام بمهمة إنسانية أو مجتمعية، ولديه نظرة إيجابية للحياة، ويتقن لغة العطاء قراءةً وكتابة، وذلك مقابل مكافأة مالية مقدراها مليون درهم إماراتي.

رسالة

وتنضوي مبادرة «صناع الأمل»، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وتعد الأكبر والأشمل من نوعها عربياً، للاحتفاء بناشري الأمل والتفاؤل والإيجابية، محاربي اليأس، باذلي العطاء في الوطن العربي، حيث تسعى المبادرة إلى تكريم المبادرات والبرامج والمشاريع ذات الطابع الإنساني والخيري والمجتمعي، التي يهدف أصحابها من خلالها، إلى تغيير مجتمعاتهم، وصنع فرق في حياة الآخرين نحو الأفضل، دون أن ينتظروا أي تقدير أو مقابل، مدفوعين بذلك بحسهم الإنساني العالي، وإيمانهم بأن إسعاد الناس والعمل من أجل تمكينهم، أساس بناء أوطان مستقرة ومزدهرة.

قصص ملهمة وتفاعل كبير

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً كبيراً من قبل الشارع العربي، الذي بادر إلى ترشيح الآلاف من صناع الأمل وأصحاب العطاء وجنود الخير المجهولين، وذكر قصصهم وإنجازاتهم وتأثيرهم في مجتمعاتهم التي ألهمت الملايين في العالم العربي.

وحظيت المبادرات الخاصة بخدمة المجتمع، بالاهتمام الأكبر، ضمن مشاركات «صناع الأمل»، مشكِّلة 36 % من إجمالي المبادرات المشاركة، تلتها المبادرات التعليمية كأولوية ثانية، محتلةً أكثر من 12 %، في حين كان نصيب المبادرات الصحية والطبية أكثر من 5 % من حجم المشاركات، لتحتل المركز الثالث في قائمة الأولويات. ومن المبادرات الأخرى المشاركة، ضمن مجالات وقطاعات مجتمعية متنوعة، مبادرات بيئية وفنية وثقافية، ومبادرات معنية بتمكين الشباب وتمكين المرأة وغيرها.

إحصاءات

وبحسب الفئة العمرية للمرشحين، تصدر الشباب حتى سن الـ 35 عاماً، ترشيحات صناع الأمل، بواقع 71 % من العدد الكلي للمشاركات، حيث انتزع الشباب في الفئة العمرية من 21 إلى 35 عاماً، نحو 56 % من إجمالي نسبة المبادرات المرشَّحة، يليهم المراهقون والشباب من فئة 20 عاماً فما دون، بواقع 15 % من حجم المشاركات.

وجاء في الترتيب الثالث، صناع الأمل في الفئة العمرية من 36 إلى 50 عاماً، بنسبة تزيد على 19 % من إجمالي المرشحين، يليهم في المرتبة الرابعة الأخيرة، المرشحون فوق 51 عاماً، مشكلين 9.5 % من الحجم الكلي للمشاركات.

فرز وتحكيم

وشكّلت لجنة صناع الأمل، فرقاً من المتطوعين المتخصصين، لمعاينة ودراسة طلبات صناع الأمل، التي وصلت إلى أكثر من 78 ألف طلب، حيث خضعت عملية الفرز لعدة مراحل، ضمن لجان فرعية عدة، تم خلالها التحقق من الطلب، وكافة البيانات والمعلومات المرفقة، وتصنيف المبادرات والمشاريع والبرامج المرشّحة لجائزة صناع الأمل، حسب القطاعات والمجالات المعنية بها.

وضمت لجان صناع الأمل، باحثين مختصين يقومون بمراجعة واستقصاء كافة الوثائق المرفقة، من فيديوهات وصور ومواقع تواصل اجتماعي وروابط إلكترونية، مع طلبات الترشيح، ورفع توصياتهم بذلك إلى لجان مختصة، لتقييم المبادرات ودراستها حسب القطاعات والمجالات ذات الصلة، إلى جانب التحقّق من مصداقيتها وحجم تأثيرها في المجتمع المعني.

وكان قد وصل إلى المرحلة النهائية 15 صانع أمل، يتنافسون على لقب «صنّاع الأمل»، الذي سيتم اختياره اليوم.

مليونا زيارة

تناقلت وسائل إعلام إقليمية، إلى جانب آلاف الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، القصص الملهمة للعديد من المشاركات البارزة في دورة هذا العام.

وشكلت المبادرات والمشاريع الإنسانية الهادفة، مادة تحفيزية وملهمة، تداولها المغرّدون والمتابعون العرب على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حظي الموقع الإلكتروني للمبادرة، بأكثر من مليوني زيارة خلال أقل من شهرين على انطلاق الدورة الثانية من صناع الأمل.

احتفاء

9 معالم عربية تُضاء بشعار صناع الأمل

احتفلت عواصم العالم العربي بصناع الأمل من خلال إضاءة عدد من رموزها بشعار المبادرة الأكبر لصناعة الأمل مما ساهم بنشر رسالة المبادرة الداعية إلى أهمية ترسيخ عمل الخير والعطاء في عالمنا العربي.

وخلال الشهر الماضي، أضاء شعار صنّاع الأمل معالم عربية شهيرة منها قلعة صلاح الدين في العاصمة المصرية القاهرة، وأبراج الكويت في العاصمة الكويتية، والمدرج الروماني الأثري في الأردن، وصخرة الروشة في العاصمة اللبنانية بيروت، كما أضيئت 5 معالم عمرانية في أبوظبي، وهي مبنى أدنوك ومبنى مركز أبوظبي التجاري العالمي ومبنى آيبيك ومركز مارينا التجاري وستاد هزّاع بن زايد وذلك لتسليط الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه المبادرون الملهمون وأبطال العطاء في العالم العربي، وتشجيعهم على مواصلة عطائهم. دبي - البيان

معالم أبوظبي ازدانت بشعار «صناع الأمل» | أرشيفية

ترشيح

صدارة سعودية وتقدم جزائري ومغربي

تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى لجهة ترشيحات صناع الأمل، متخطية 18 % من العدد الكلي للمبادرات، تليها مصر في الترتيب الثاني بنسبة 12% تقريباً.

وتقدمت كل من الجزائر والمغرب في سلم الترشيحات محتلتين الترتيبين الثالث والرابع على التوالي، حيث كان نصيب الجزائر أكثر من 10% من إجمالي الترشيحات فيما سجّلت المغرب 9 %، بينما حلت الإمارات خامساً بأكثر من 8 في المئة من مجموع ترشيحات صناع الأمل.

وتنوعت مشاريع ومبادرات صناعة الأمل المشاركة لتخدم مجالات إنسانية ومجتمعية متنوعة، مع التركيز على قطاعات حيوية بعينها تلبية لاحتياجات ملحة، وطبقاً لما يمليه الواقع في البيئة ذات الصلة. دبي - البيان