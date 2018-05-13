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عدسة البيان ترصد حالة الطقس على مختلف مناطق الدولة

المصدر:
  • وام
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رصدت عدسة البيان حالة الطقس في عدد من مدن الدولة حيث الغبار الكثيف وتدني مستوى الرؤية على كافة أرجاء البلاد.

وحذر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات ومرتادي البحر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً بسبب الأتربة العالقة على معظم المناطق الساحلية والداخلية وفي عمق الخليج العربي.
وذكر المركز فى بيان له اليوم ان هذه الحالة ستستمر حتى الساعة 2 من بعد ظهر اليوم.

 

 

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