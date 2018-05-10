طقس صحو مع انخفاض في درجات الحرارة غداً

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد غداً طقس صحو بوجه عام غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام شمالية شرقية -جنوبية شرقية/ 14- 30 كم/ساعة بوجه عام تصل إلى 34 كم/ ساعة أحيانا.

ويكون الخليج العربي متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:21 والثاني عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 16:09 والثانية عند الساعة 05:13 فيما يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند 18:58 والثاني عند الساعة 07:45، والجزر الأول عند الساعة 12:31 والثاني عند الساعة 01:38.

و فيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 29 70 15

دبي 38 30 65 15

الشارقة 38 30 60 15

عجمان 39 29 65 10

أم القيوين 38 28 70 20

رأس الخيمة 39 27 75 25

الفجيرة 34 29 80 40

العين 39 30 65 10

ليوا 40 29 60 10

الرويس 35 27 75 20

السلع 35 26 75 20

دلما 33 29 75 45

طنب الكبرى 34 28 85 40

طنب الصغرى 34 28 85 40

أبوموسى 34 28 85 40