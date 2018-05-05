حاكم أم القيوين يوجه بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة وذلك بتخفيض الرسوم في الدائرة بنسبة 20 % إضافة إلى إعفاء جميع التراخيص المنتهية من رسوم الغرامات والمخالفات المترتبة عليها وتجديد الرخص التجارية لضمان استمرارية نمو الشركات التجارية وتجنبا لتراكم الغرامات والمخالفات.

وثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم أم القيوين باعفاء جميع التراخيص المنتهية من رسوم الغرامات والمخالفات المترتبة عليها والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل لسموه لقطاعات الأعمال المختلفة بأم القيوين وحرصه على إيجاد بدائل لازمة وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها.

وقال الشيخ سيف بن راشد المعلا : " إن الغاء الغرامات والمخالفات المترتبة سيساعد الشركات على خفض الأعباء المالية المترتبة عليها .. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها الإمارة ويظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات لدعم القطاع الخاص والارتقاء بالأداء " .