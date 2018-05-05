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13% انخفاض وفيات حوادث المرور بدبي

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

عبدالله المري خلال الاجتماع بحضور محمد الزفين وكبار الضباط | من المصدر

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انخفضت المخالفات المرورية في دبي 25% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2017، خصوصاً المخالفات الخطرة التي كانت تتصدر قائمة أسباب الحوادث القاتلة، كما انخفضت أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية 13%، وفقاً لتقييم أداء الإدارة العامة للمرور في دبي.

وسجلت مخالفات تجاوز السرعة المقررة انخفاضاً 27%، بينما انخفض مؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان محققاً 0.55%، وكان المستهدف 0.65%. واطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، على عرض عن إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وتقنيات الضبط والفعاليات المرورية ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها مقارنة بمعدلات عدد السكان.

 

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