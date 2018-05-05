25 % انخفاض المخالفات المرورية في دبي بالربع الأول

كشف اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور في دبي في الربع الأول من العام الجاري انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، خصوصا المخالفات الخطرة التي كانت تتصدر قائمة أسباب الحوادث القاتلة خلال الأعوام الماضية، كما انخفضت أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، في الربع الأول من العام الجاري 13% في ذات الفترة.

وحضر الاجتماع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الدكتور خالد غانم المري، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات، والعقيد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، ومديرو الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور وعدد من الضباط.

واستمع اللواء عبد الله المري والحضور في بداية الاجتماع إلى شرح قدمه العقيد جمعة بن سويدان عن إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها مقارنة بمعدلات عدد السكان من خلال عرض إحصائي بين انخفاض في مؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان انخفض في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث حقق المؤشر 0,55% في الربع الأول من العام الجاري، وكان المؤشر المستهدف 0,65%.

المخالفات الخطرة

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان أن مخالفات تجاوز السرعة المقررة (الرادار) سجلت انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (27%)، في حين انخفضت المخالفات المحررة من قبل الدوريات المرورية بنسبة (48%)، وكذلك المخالفات المرورية التي حررت من قبل مراكز الشرطة انخفضت بنسبة (45%).