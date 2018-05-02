" الأرصاد ": أجواء صحوة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً.. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة نهاراً.

وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:43 والثاني عند الساعة 02:55 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والثاني عند الساعة 20:39.

وأفاد بأن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 12:17 والثاني عند الساعة 23:16 والجزر الأول عند الساعة 18:01 والثاني عند الساعة 05:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 26 75 15

دبي 37 27 70 15

الشارقة 37 25 70 15

عجمان 37 27 75 10

أم القيوين 38 24 70 15

رأس الخيمة 37 26 65 25

الفجيرة 38 30 60 10

العين 41 27 55 10

ليوا 41 24 70 15

الرويس 37 25 70 20

السلع 38 26 75 25

دلما 36 25 70 40

طنب الكبرى 37 27 75 45

طنب الصغرى 37 27 75 45

أبوموسى 36 27 75 45