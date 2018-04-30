توقعات الطقس ودرجات الحرارة على الدولة غداً



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وعن حركة الرياح تكون شمالية غربية - جنوبية غربية 15 - 30 كم / ساعة بوجه عام تصل 40 كم / ساعة أحيانا على البحر وبعض المناطق المكشوفة.

والخليج العربي يكون متوسط الموج مضطربا أحيانا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 02:04 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:06 والثاني عند الساعة 19:46.

أما بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند 11:08 والثاني عند الساعة 22:24 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 16:52 والثاني عند الساعة 04:570.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 38 28 80 20

دبي 38 29 70 25

الشارقة 37 28 70 25

عجمان 37 28 75 20

أم القيوين 37 25 80 25

رأس الخيمة 36 24 75 10

الفجيرة 42 31 55 20

العين 40 25 70 15

ليوا 40 24 80 15

الرويس 35 25 75 20

السلع 36 26 80 30

دلما 35 26 80 30

طنب الكبرى 36 27 85 40

طنب الصغرى 36 27 85 40

أبوموسى 36 27 85 40