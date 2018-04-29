افتتاح نفق في شارع الشيخ راشد الخميس المقبل

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، افتتاح نفق على شارع الشيخ راشد في الاتجاهين (القرهود وميناء راشد)، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، يوم الخميس المقبل وسيسهم افتتاح النفق في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية على شارع الشيخ راشد، ويعد هذا النفق جزءاً من مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، وافتتحت الهيئة في مطلع شهر فبراير الماضي جسرين رئيسيين، الأول على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، والثاني من شارع زعبيل باتجاه شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، وساهم افتتاح الجسرين في انسيابية الحركة المرورية في اتجاه منطقة الكرامة وتقاطع المركز التجاري باتجاه شارع الشيخ زايد.

تطوير

وقال الطاير: يقع المشروع على تقاطع شارعي الشيخ راشد المؤدي للشندغة، على الجانب الشمالي، وشارع الشيخ خليفة بن زايد المؤدي لتقاطع شارع الكويت مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، ويأتي تنفيذه في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، كما يأتي ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.