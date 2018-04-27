«أم الإمارات» تتوّج 157 من أبناء الوطن بميداليات «أبوظبي التقني» للمهارات

توّجت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، 157 من شباب وفتيات الإمارات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، في ختام الدورة العاشرة للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2018 التي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 23-25 أبريل الجاري.

وقالت سمو «أم الإمارات»، إن هذه المسابقة تنسجم مع طموحات القيادة الرشيدة في شباب وفتيات الإمارات القادرين على صناعة الفارق عالمياً، كما تأتي ضمن النتائج وثمرة الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة لما فيه نهضة وتقدم الوطن ورفاهية وتطور المواطن.

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