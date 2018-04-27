الإمارات تدعم الشعب السوري بـ220 مليون درهم

أعلنت دولة الإمارات عن تبرّع جديد بقيمة 220 مليون درهم ما يعادل 60 مليون دولار، استمراراً لجهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، خلال ترؤسها وفد الدولة المشارك في أعمال مؤتمر بروكسل الثاني بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، أن دولة الإمارات تعدّ من أوائل الدول التي أخذت على عاتقها الإسهام في تخفيف معاناة الشعب السوري منذ بداية الأزمة.

وأشارت معاليها إلى أن قيمة المساعدات الإماراتية منذ بداية الأزمة السورية حتى مارس الماضي، بلغت نحو 3.23 مليارات درهم، ما يعادل 880 مليون دولار، وركزت على دعم النازحين داخل سوريا بتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية وعبر تأسيس صنـــدوق إعادة إعمار سوريا، بالتعاون مع ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، الذي يعد الأول من نوعه.

في الأثناء، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن فرنسا أرسلت جنوداً من قواتها الخاصة إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، لتعزيز القوات الأميركية.

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