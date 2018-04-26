"الأرصاد": الطقس غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً.. فيما تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وقال إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.. فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

ونوه إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل إلى 35 كم/ ساعة أحياناً بعد الظهر على بعض المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:05 والثاني عند الساعة 00:20 والجزر الأول عند الساعة 17:28 والثاني عند الساعة 06:08.

بأن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 07:59 والثاني عند الساعة 20:07 والجزر الأول عند الساعة 14:01 والثاني عند الساعة 02:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 26 70 30

دبي 37 29 60 25

الشارقة 38 26 55 25

عجمان 38 27 65 30

أم القيوين 37 25 70 25

رأس الخيمة 36 27 65

30

الفجيرة 39 28 65 20

العين 42 27 50 15

ليوا 39 24 65 20

الرويس 36 26 70 25

السلع 35 25 80 30

دلما 35 27 75 25

طنب الكبرى 34 24 85 45

طنب الصغرى 34 24 85 45

أبوموسى 34 24 85 45