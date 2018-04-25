"الوطني": تعيين 3430 مدرس من جنسيات عربية وأجنبية

أكدت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المعلمين المواطنين يستطيعون أن يقدمون ما يقدمه المعلمون الأجانب، مبدية استغرابها حول توجه وزارة التربية والتعليم بتعيين معلمين أجانب.

وأشارت الشرهان خلال الجلسة السابعة عشر من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن الوزارة قامت بتعيين 3430 مدرس من جنسيات عربية وأجنبية خلال العام ونصف العام الماضيين، منها 1500 مدرس أجنبي، ما يعني أن المعلمين المواطنين خسروا 3430 وظيفة، متمنيتا أن تنخفض نسبة المعلمين الأجانب بل وتنعدم في الوزارة. وأوضحت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام في ردها على سؤال موجه من العضو ناعمة الشرهان حول أسباب استقدام الوزارة لأعداد كبيرة من المعلمين الأجانب وتوظيفهم في المدارس الحكومية على الرغم من وجود عدد كبير من خريجي كليات التربية من المواطنين وعاطلين عن العمل، أن الوزارة قامت بالاتجاه لجذب الكفاءات نظرا لضعف أعداد المتقدمين من المواطنين.