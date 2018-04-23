الطقس المتوقع على الدولة من الإثنين للجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس الإثنين، مغبرا وغائما جزئيا أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الغربية كما تظهر السحب المحلية على الجبال بعد الظهر فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة أحيانا صباحا والبحر متوسط الموج قد يضطرب صباحا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وقال المركز - في بيان له حول حالة الطقس خلال الفترة من يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبلة - ان الطقس يوم الثلاثاء يكون غائما جزئيا أحياناً خاصة غرباً كما تتكون بعض السحب المحلية على الجبال شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية والرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر متوسط الموج قد يضطرب نهاراً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح ان الطقس يوم الأربعاء يكون رطبا ليلاً وفي الصباح ويحتمل تشكل بعض الضباب خاصةً غرباً، يصبح مغبراً وغائماً جزئيا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على المناطق الساحلية والغربية والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية تدريجيا من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س، مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر مضطرب نهاراً يصبح متوسط ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.



وتابع المركز " يكون الطقس الخميس، رطبا ليلاً وفي الصباح وقد يتشكل ضباب خفيف، يصبح مغبراً وغائماً جزئيا أحيانا وتزداد كميات السحب خاصة على السواحل والجزر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل الى 35 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان ..ويستمر الطقس الجمعة رطبا ليلاً وفي الصباح على السواحل يصبح مغبرا وغائما جزئيا أحيانا نهاراً مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.