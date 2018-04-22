جنسية الإمارات الأقوى في المنطقة

تصدّرت الإمارات أقوى الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر جودة الجنسية 2017، وفقاً لتصنيف نشرته مؤسسة «The Henley Partners» المتخصصة في مجال الجنسيات، إذ جاءت في المركز 46 عالمياً من بين 167 جنسية مدرجة في المؤشر، متقدمةً على ترتيبها السابق 49 في 2016 والمرتبة 62 في 2015، ومتفوقةً على جنسيات عدة، من بينها: هونغ كونغ، وسيشيل، وبربادوس، وموريشيوس، وتايوان، والبيرو، وسان كيتس، والصين، والاتحاد الروسي، والدومنيكان.

وصعدت جنسية الإمارات في التصنيف العام للمؤشر لتنمو من 36.3% في 2015 إلى 44.5% في 2016 و45.8% في 2017، وبلغت الزيادة في قيمة جنسية الإمارات 9.5% بين عامي 2013-2017.

وفي مؤشر القيمة الخارجية الفرعي، ارتفعت قيمة جنسية الإمارات من المركز 69 في 2015 إلى 47 في 2016 و44 في 2017، وفي مؤشر حرية السفر ارتفعت من المركز 84 في 2015 إلى 59 في 2016 و51 في 2017.

ويعد مؤشر «The Henley Partners» لجودة الجنسية أول مؤشر من نوعه يصنف بموضوعية جودة الجنسيات حول العالم.