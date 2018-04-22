جنسيّة الإمارات الأقـوى فـي الشرق الأوسط وشمـال إفريقيـا

تصدرت الإمارات أقوى الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر جودة الجنسية 2017، وفقاً لتصنيف نشرته مؤسسة «The Henley Partners» المتخصصة في مجال الجنسيات، حيث جاءت في المركز 46 عالمياً من بين 167 جنسية مدرجة في المؤشر، متقدمة عن ترتيبها السابق 49 في 2016 والمرتبة 62 في 2015، متفوقة على جنسيات عدة من بينها هونغ كونغ وسيشيل، وبربادوس، وموريشيوس، وتايوان، والبيرو، وسان كيتس، والصين، والاتحاد الروسي، والدومنيكان. وصعدت جنسية الإمارات في التصنيف العام للمؤشر لتنمو من 36.3% في 2015 إلى 44.5% في 2016 و45.8% في 2017، وبلغت الزيادة في قيمة جنسية الإمارات 9.5% بين عامي 2013-2017.

تقييم

وفي مؤشر القيمة الخارجية الفرعي، ارتفعت قيمة جنسية الإمارات من المركز 69 في 2015 إلى 47 في 2016 و44 في 2017، وفي مؤشر حرية السفر ارتفعت من المركز 84 في 2015 إلى 59 في 2016 و51 في 2107.

ويعد مؤشر «The Henley Partners» لجودة الجنسية أول مؤشر من نوعه يصنف بموضوعية جودة الجنسيات حول العالم، وتصدرت الجنسية الفرنسية المؤشر، تلتها في المركز الثاني الجنسية الألمانية، ثم آيسلاندا، والدانمارك في المركز الرابع، وهولندا في المركز الخامس، فيما تراجعت الجنسية البريطانية إلى المركز 13، وصعدت الجنسية الأميركية درجتين إلى المركز 27.وحلت الجنسية الكويتية في المركز 82، والسعودية 89، والبحرين 90، وعمان 90 مكرر، وتونس 110، والمغرب 123، والأردن 130، ومصر 135، والأراضي الفلسطينية 150، والسودان 157، واليمن 161، وسوريا 162، والعراق 165، فيما تذيلت الجنسية الصومالية المؤشر في المركز 167.

تنمية واستقرار

وأخذ المؤشر في اعتباره مدى نجاح أي بلد في مجال التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار، حيث من الأفضل الحصول على جنسية بلد يتمتع مواطنوه بعمر طويل، ونظام مدرسي جيد، ومستوى عالٍ من الازدهار، مقارنة ببلد يوفر مستويات أدنى من الأمن، والتعليم، والرعاية الصحية لمواطنيه.

وقد استند تقرير الجنسية إلى القوة الاقتصادية، والتطور البشري، والسلم، والاستقرار، وتأشيرات السفر، كما صنف الجنسيات على أساس الاستقرار والعمل في الخارج بدون معوقات أو عراقيل، وهذا يعني أن أفضل الدول في العالم هي القادرة على تطوير مواهبك وعملك.

وقد سجلت فرنسا 81.7% متقدمة على ألمانيا لتحتل المركز الأول الذي كانت ألمانيا تحتله في التصنيف السابق، وقد تراجعت بريطانيا نتيجة إخفاقها في مؤشر حرية الاستقرار، وهي القدرة على الاستقرار والعمل في الخارج بسهولة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

وصعدت الصين درجتين إلى المركز 63 في المؤشر، أما الإمارات فصعدت 13 درجة على مدى السنوات الخمس الماضية، مسجلة قفزة كبيرة بعد حصول حملة الجواز الإماراتي على الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن في 2016.

ركيزة

ومن جهته، قال د. ديمتري كوشنكوفوف، أستاذ مادة الدستور وقانون الجنسية، والشريك المؤلف للمؤشر، إن الركيزة الأساسية لمؤشر جودة الجنسية هي القيمة النسبية للجنسيات مقابل القيم النسبية للدول، مشيراً إلى أن المكانة القانونية لملايين المواطنين، في عالم العولمة، توسع مدى فرصهم، ورغباتهم خارج حدود أوطانهم الأصلية.

وأوضح أن مؤشر جودة الجنسية يستخدم مجموعة من البيانات القيمة، المستقاة من مؤسسات دولية وخبراء، بما في ذلك الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الطيران المدني، ويقيس القيم الداخلية للجنسية، التي تشير إلى جودة الحياة، وفرص النمو الشخصي ضمن حدود الوطن الأصلي.

أقوى جواز سفر عربي

كانت الإمارات قد تصدرت الدول العربية على مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2018، الذي صدر مطلع العام الجاري عن شركة «هينلي»، ويقيس هذا المؤشر قوة جوازات السفر والقيمة التي تحظى بها ويحظى بها حاملوها في مختلف دول العالم، خاصةً في المطارات ومنافذ الدخول والخروج. ومن الجدير بالذكر أن جواز السفر الإماراتي قد احتل المركز الـ33 على مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2018، محققاً بذلك قفزة هائلة، حيث تقدم 28 مركزاً، بالمقارنة مع ترتيبه على المؤشر في العام الماضي.

وثمة عوامل مهمة عززت قوة جواز السفر الإماراتي ومنحته زخماً هائلاً أهله لتحقيق هذه القفزة على مؤشر هنلي لقوة الجوازات السفر، ومن أبرز هذه العوامل أن الجواز الإماراتي بات في 2017 قادراً على دخول 133 دولة في كل أنحاء العالم من دون تأشيرة مسبقة، حيث أضاف 12في العام الماضي دولة جديدة بالمقارنة مع عام 2016. وقد أشادت الإدارة القائمة على مؤشر هنلي وقتها بهذا التقدم اللافت الذي حققه جواز السفر الإماراتي، وأصدرت تعليقاً قالت فيه إن دولة الإمارات قد حققت أداءً جيدًا للغاية، وكان لها دور أساسي في تحسين التصنيف العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر.