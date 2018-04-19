الوطني للأرصاد يتوقع طقساً صحواً إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا ظهرا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية الشمالية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف .

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 /35 كم/ ساعة بوجه عام.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند الساعة 09:59 والثاني عند الساعة 21:24 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 13:15 والثاني عند الساعة 00:24 والجزر الأول عند الساعة 19:00 والثاني عند الساعة 07:17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 22 75 15

دبي 32 23 70 15

الشارقة 32 22 80 20

عجمان 32 22 75 15

أم القيوين 33 21 80 20

رأس الخيمة 34 21 75 25

الفجيرة 36 25 65 15

العين 34 23 60 15

ليوا 33 22 75 10

الرويس 31 23 80 20

السلع 32 23 75 15

دلما 29 25 80 20

طنب الكبرى 29 24 85 45

طنب الصغرى 29 24 85 45

أبوموسى 30 24 85 45