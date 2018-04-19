الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الاثنين

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن تشهد الدولة اليوم الخميس طقسا مغبرا غائما جزئيا أحيانا مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة.

والرياح شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر الذي يكون مضطربا في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان يصبح متوسطا ليلا.

ويكون الطقس يوم الجمعة رطبا ليلا وفي الصباح مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق خاصة الشمالية ثم يصبح صحوا بوجه عام والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يشهد يوم السبت طقسا رطبا ليلا وفي الصباح مع فرصة لتشكل الضباب على مناطق متفرقة ثم يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا غربا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س.. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة وتزداد كميات السحب أحيانا غربا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س .. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم الاثنين مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة أحيانا صباحا والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.