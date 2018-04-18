"الأرصاد": انخفاض بسيط في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.

وقال إن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً على بعض المناطق الداخلية الوسطى.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 35 /40 كم/ ساعة بوجه عام على اليابسة وتكون شمالية غربية 35 - 50/ 55 كم/ساعة على البحر.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والثاني عند الساعة 03:15 والجزر الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند الساعة 20:54.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند 12:30 والثاني عند الساعة 23:44، والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثاني عند الساعة 06:25.