الباراغواي تمنح التأشيرة للمواطنين في المطار

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية الباراغواي، فور وصولهم إلى المطار.

وقال السفير أحمد سعيد الهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسلمت مذكرة دبلوماسية من سفارة الباراغواي، تتضمن قرار حكومة الباراغواي الذي ينص على منح مواطني الإمارات التأشيرة عند الوصول إلى أراضيها بغرض السياحة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، حيث تبلغ رسوم التأشيرة 100 دولار يتم دفعها في المطار عند الوصول.وأوضح أن هذه المبادرة من حكومة جمهورية الباراغواي تعكس المكانة الدولية التي تتبوأها الإمارات.