الطقس المتوقع على الدولة من الاثنين إلى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الاثنين غائماً جزئياً وتزداد كميات السحب تدريجيا على مناطق متفرقة خاصة الغربية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س أحياناً والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وذكر المركز في بيان له أنه بعد غد الثلاثاء يستمر تزايد كميات السحب ويتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة والبحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء المقبل غائما جزئيا ومغبرا أحياناً مع احتمال سقوط بعض الأمطار صباحاً على بعض المناطق الداخلية والشرقية ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً والرياح شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/ س على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط يصبح مضطربا بعد الظهر في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الخميس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر والبحر مضطرب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان يصبح متوسط ليلاً .

وأوضح المركز أن الطقس يوم الجمعة سيكون رطبا ليلاً وفي الصباح مع فرصة لتشكل الضباب على مناطق متفرقة ثم يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.