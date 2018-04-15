محمد بن زايد يصل الظهران

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى الظهران بالمنطقة الشرقية في زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويشهد سموه بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تمرين درع الخليج المشترك 1 الذي يختتم فعالياته غدا الاثنين.

كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية و الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية .

ورحب الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.