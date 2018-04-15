إجراءات جديدة لترخيص المقطورات في أبوظبي اليوم

تبدأ شرطة أبوظبي تطبيق الإجراءات الجديدة لتسجيل المقطورات الخفيفة، اعتباراً من اليوم لتحقيق معايير السلامة في المركبة والمقطورة.

وأوضح العقيد سيف الزعابي، مدير إدارة ترخيص المركبات في مديرية ترخيص الآليات والسائقين بقطاع العمليات المركزية أنه يتطلب من أصحاب المقطورات المصنعة محلياً، والمستوردة، والتي لا تحمل رقم قاعدة، مراجعة مركز الفحص الفني في مواصلات الإمارات في مبنى أمان بمركز مصفح، ومزيد في العين، ومدينة زايد في الظفرة للحصول على رقم قاعدة وطباعته وإجراء الفحص الفني للمقطورة. أما بخصوص المقطورات المستوردة والتي تحمل رقم قاعدة فيجب على أصحابها التوجه إلى مراكز الفحص الفني الخفيفة أو الثقيلة لغايات فحصها وتسجيلها وتشمل المقطورات: الدراجات، والأمتعة، وغرفة النوم، والقوارب، والخيول، فيما يكون التأمين اختيارياً حسب رغبة المالك. وأشار إلى أن مدة تسجيل الترخيص ثلاث سنوات مقابل رسوم 570 درهماً، منها 360 للترخيص، و150لرقم القاعدة وطباعته وفحص المقطورة و60 درهماً رسوم اللوحات.

ويشار إلى أن جر مركبة أو زورق أوعربة بدون ترخيص «أو بطريقة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة» عقوبتها المخالفة بقيمة 1000 درهم.