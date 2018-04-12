توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الإمارات غدا " الجمعة " طقسا غائما جزئياً بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة قد تكون ركامية أحياناً خاصةً شرقا ويحتمل سقوط بعض الأمطار.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 16 - 30 / 40 كم / ساعة بوجه عام تصل 45 كم/ساعة أحياناً فوق البحر مع نشاط السحب.

والخليج العربي يكون متوسط الموج يضطرب أحيانا خاصة مع نشاط السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 17:58 والثاني عند الساعة 06:10 وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند 08:06 والثاني عند الساعة 20:28، والجزر الأول عند الساعة 14:09 والثاني عند الساعة 02:51.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 25 75 15

دبي 39 25 65 15

الشارقة 39 23 65 20

عجمان 38 23 70 20

أم القيوين 38 23 75 25

رأس الخيمة 39 24 80 40

الفجيرة 36 26 80 25

العين 42 27 60 15

ليوا 41 21 75 20

الرويس 38 20 70 30

السلع 38 22 75 20

دلما 35 24 70 35

طنب الكبرى 33 25 80 40

طنب الصغرى 33 25 80 40

أبوموسى 33 25 80 40