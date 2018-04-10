الوطني للأرصاد يتوقع ارتفاعاً في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة.. فيما تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل وبعض المناطق الشرقية.

وقال إن الرياح ستكون معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.. بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

ولفت إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 16 - 34 كم / ساعة بوجه عام تصل 40 كم/ساعة أحياناً بعد الظهر، خاصة فوق البحر.

وأوضح أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحيانا بعد الظهر.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والثاني عند الساعة 23:52 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والثاني عند الساعة 04:37.

وقال إن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 19:28 والثاني عند الساعة 07:19، والجزر الأول عند الساعة 12:36 والثاني عند الساعة 01:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 23 80 25

دبي 35 24 70 20

الشارقة 36 23 70 25

عجمان 35 23 75 25

أم القيوين 36 23 80 30

رأس الخيمة 33 24 75 40

الفجيرة 33 27 70 20

العين 39 24 60 15

ليوا 38 20 85 20

الرويس 32 20 80 35

السلع 33 22 80 30

دلما 32 23 80 25

طنب الكبرى 31 25 80 40

طنب الصغرى 31 25 80 40

أبوموسى 31 25 80 40