مجموعة جميرا: "الكادر الوطني ركيزة أساسية في مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل"

أكدت مجموعة جميرا حرصها على ترسيخ دور الكادر الوطني كركيزة أساسية من ركائز مسيرة نموها الطموحة التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة بإتاحة الفرص كاملة للمواطنين والعمل على تعزيز تواجدهم في مختلف ميادين العمل وتأكيد مشاركتهم في مقدمة جهود التطوير في شتى المجالات التنموية في الدولة، وانطلاقاً من إيمان المجموعة بأن مسيرة نمائها لن تكتمل إلا بمشاركة إماراتية فاعلة ومؤثرة تعزز مكانتها وتعين على تحقيق أهدافها.

وأوضحت المجموعة، المعنية بتعزيز مكانة دبي كوجهة أولى على خارطة صناعة الضيافة والسياحة العالمية، أن فريق العمل لديها يضم اليوم نحو 340 مواطنا في مختلف الأقسام، 24% منهم يشغلون مناصب قيادية، في حين أكدت المجموعة اعتزازها بأنها أول من منح الفرصة لكادر إماراتي أن يشغل منصب "مدير عام" في هذا القطاع.

ووصل عدد المواطنين اللذين عيّنتهم "جميرا" في العام 2017 فقط إلى 83 مواطناً، إذ تفخر بإحرازها السبق في توظيف أكبر عدد من الإماراتيين على مستوى قطاع الضيافة في الدولة، وهو ما أهّلَها العام الماضي للفوز بجائزة أفضل شركة في توفير فرص العمل في دولة الإمارات ضمن جوائز "إيه أو إن هيويت"؛ الشركة العالمية المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية.

وقد أطلقت مجموعة جميرا ومنذ وقت مبكر يعود إلى العام 2010 مجموعة من المبادرات والبرامج الرامية لتطوير وصقل المهارات الاحترافية للمواطنين لتعزيز فرصهم في سوق العمل، وذلك في ضوء حرصها على تفعيل واجبها الوطني بالإسهام في إعداد كوادر إماراتية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل؛ وتحديداً في قطاع الضيافة، وشمل ذلك تنفيذ "برنامج قادة المستقبل" و"برنامج الدراسات العليا الوطنية" و"برنامج الشباب الوطني" وغير ذلك من برامج التدريب والمنح الدراسية، التي شملت كذلك برنامجي "دعم المسار الوظيفي" و "الموظفين المتميزين: للمواطنين العاملين في المجموعة من أصحاب الأداء المميز لدعم فرص ترقيهم وتمكينهم من تحقيق مزيدا من التميز في مجال عملهم.

ومع تأكيد التزامها الكامل بالعمل على اكتشاف الطاقات الإماراتية القادرة على الإسهام في تنفيذ أهدافها المستقبلية الطموحة، وتمكين تلك الكوادر من الوصول إلى مواقع تنفيذية متقدمة، ترسيخاً لمكانة الكادر الإماراتي في قلب منظومة العمل، أوضحت "مجموعة جميرا" أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من جهود التطوير والتي قد تستدعي إعادة هيكلة جانب من إدارتها وفقا لاستراتيجية عمل المرحلة المقبلة لتعزيز قدرات المجموعة وتأكيد مواصلتها لمعدلات نمو قوية وتمكينها من القيام بالدور المرجو لها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.