توقعات بانخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق .. فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة من 15 إلى 30 وتصل إلى 40 كم/ س على البحر شمال الدولة.. بينما يكون البحر متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحيانا شمال الدولة في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

وعن توقعاته ليوم الجمعة .. أوضح أن الطقس سيستمر مغبراً وتزداد كميات السحب بعد الظهر خاصة على السواحل والمناطق الشمالية مع ارتفاع في درجات الحرارة .. بينما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي يستمر متوسطاً إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

أما السبت المقبل .. فقال المركز إن الغبار والأتربة المثارة سيستمران.. بينما تزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل وغرب الدولة.. فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية وتتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر الذي يصبح مضطرباً في الخليج العربي ومتوسطاً في بحر عمان.

وحول توقعات المركز ليوم الأحد.. قال إن الطقس سيصبح غائماً جزئياً ومغبر.. فيما سيطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة.. بينما ستكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسطا قد يضطرب في بحر عمان.

ونوه إلى أن الطقس - يوم الاثنين المقبل - سيستمر مغبراً وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.. فيما ستكون الرياح شمالية غربية من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.