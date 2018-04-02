ارتفاع الحرارة الأربعاء تنخفض تدريجياً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجة الحرارة يوم الاربعاء ثم تعود للانخفاض يوم الجمعة ضمن رصده لحالة الطقس من الاثنين الى الجمعة.

ووفقا للمركز يكون الطقس " الإثنين " رطبا صباحا على بعض المناطق الداخلية ويصبح مغبرا وغائم جزئيا أحيانا مع أتربة مثارة نهارا على المناطق المكشوفة والرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 20 إلى 38 تصل إلى 55 كم/ س على البحر الذي يكون شديد الإضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الثلاثاء " مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع أتربة مثارة نهارا على المناطق المكشوفة بسبب الرياح الشمالية الغربية التي تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر الذي يكون مضطربا في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.

فيما يتوقع ان يكون طقس " الأربعاء " رطبا ليلا وفي الصباح على المناطق الساحلية ومغبرا وغائما جزئيا أحيانا ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س على البحر شمال الدولة الذي يصبح متوسط الموج بوجه عام قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

و يكون الطقس يوم الخميس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق والرياح تتحول من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س على البحر شمال الدولة حيث يصبح متوسط الموج بوجه عام قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

أما يوم " الجمعة " فتوقع تكون أتربة مثارة وغبار و يكون الطقس غائما جزئيا أحيانا، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة .

والرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س على البحر الذي يكون مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.