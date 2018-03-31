شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة

دعت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية قائدي المركبات إلى ضرورة خفض السرعات والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

وكانت مديرية المرور والدوريات قامت بتحرير مخالفات لنحو 1083 مركبة خلال يناير وفبراير الماضيين، لعدم الالتزام بخفض السرعات بالقرب من خطوط عبور المشاة ومنحهم الأفضلية في العبور والوقوف على خطوط المشاة على التقاطعات، كما حررت المديرية نحو 10400 مخالفة للمشاة في الفترة نفسها لعبورهم الخاطئ على الطرق الداخلية والخارجية.

واكد الرائد عبدالله القبيسي رئيس قسم الضبط المروري في إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات تكثيف الجهود لتوفير العبور الآمن للمشاة من خلال مخالفة قائدي المركبات غير الملتزمين بتوفير العبور الآمن للمشاة، والتنسيق مع الشركاء لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة من خلال إنشاء الجسور والأنفاق، وإغلاق الفجوات في الأسوار على الطرق المختلفة.

وأوضح أن جهود مرور أبوظبي مستمرة في خطة التوعية التي تشمل توعية العمال في القطاع الخاص والوصول إليهم في أماكن عملهم وتوعية عمال الزراعة، وتشجيعهم على الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة.

وتطبق قانونيا البنود المرتبطة بإجراءات الضبط المروي رقم 178"، " بحق قائدي المركبات غير الملتزمين، ومنها البند "69" عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية، البند"65" "أ" إيقاف المركبة بطريقة تسبب خطر للمارة الغرامة 400درهم،"ب"إيقاف المركبة بطرقة تعرقل حركة المشاة بالغرامة 400 درهم.