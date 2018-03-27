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32.5% ارتفاع معدلات الطلاق في الدولة خلال عام 2016

المصدر:
  • أبوظبي - أحمد سعيد
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كشف تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي والذي يناقشه المجلس بمقره في أبوظبي عن ارتفاع معدلات الطلاق في الدولة خلال عام 2016 لتصل إلى ما نسبته 32.5‎%‎ وارتفاعها في إمارة أبوظبي بنسبة 30‎%‎ وإمارة دبي 29‎%‎ وفي إمارة راس الخيمة ما نسبته 35‎%‎ وفي إمارة أم القوين بنسبة 28‎%‎.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ارتفاع معدل الطلاق في فئة المواطنين المتزوجين من أجنبيات حيث بلغ ما نسبته 37% خلال الاعوام 2006 - 2016، ولذات المدة بلغ معدل الطلاق في فئة المواطنات المتزوجات من أجانب ما نسبته 27%، وفي حين بلغ معدل الطلاق في فئة المواطنين المتزوجين من مواطنات ما نسبته 25%.

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